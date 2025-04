W tę sobotę oczy wielu Polaków skierowały się w stronę Gali Mistrzów Sportu. Jak co roku Plebiscyt „Przeglądu Sportowego” gościł czołówkę gwiazd polskiego sportu, ale nie obyło się też bez licznych kontrowersji dotyczących nie tylko samych wystąpień sportowców, ale przede wszystkim samego odbycia się wielkiej Gali w środku kwarantanny.

Wszystko to sprawiło, że widzowie zaczęli doszukiwać się każdej najmniejszej rzeczy, która mogła pójść nie tak. Właśnie w ten sposób internet obiegło nagranie, na którym Iga Świątek, młoda i niezwykle utalentowana tenisistka, rzekomo pokazuje Robertowi Lewandowskiemu bardzo niewybredny gest.

Iga Świątek pokazała środkowy palec Robertowi Lewandowskiemu?

Iga Świątek ma dopiero 19 lat, ale dzięki spektakularnej wygranej w tenisowym turnieju wielkoszlemowym, została słusznie nominowana do nagrody Sportowca Roku. Niestety według głosujących kibiców to nie wystarczyło, by zdobyła tę nagrodę, która powędrowała do Roberta Lewandowskiego już po raz drugi.

Według widzów Gali tyle wystarczyło, by tenisistka miała pokazać Lewandowskiemu środkowy palec. Nagranie, na którym pokazuje mu nieelegancki gest, obiegło internet z prędkością światła. Jaka jest jednak prawda? Okazuje się, że było to jedynie niefortunne ułożenie palców.

Iga Świątek w wywiadzie udzielonym po przyznaniu nagród wyznała, że chociaż nie lubi przegrywać, drugie miejsce nadal jest dla niej ogromnym sukcesem.

