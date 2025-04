Brooklyn Beckham w kampanii Reserved YFL

Nie tak dawno pisaliśmy o niezwykłym fenomenie w świecie show-biznesu - wielodzietnej i kochającej się rodzinie Beckhamów. Najstarszy syn Victorii i Davida poszedł w ślady ojca i wystąpił w kampanii reklamowej.

Brooklyn Beckham został twarzą polskiej marki odzieżowej Reserved Young Fashion Lab. To jego debiut w roli modela kampanii reklamowej, (chociaż ma na koncie m. in. występ na łamach prestiżowych zagranicznych czasopism lifestylowych). Mariaż mody z zamiłowaniem do sportu w biografii młodego Beckhama to paralela głównej idei YFL, która jest linią modową, ale opartą o sport.

Brooklyn Beckham - od dziecka w świecie mody

Naszym zdaniem 16-letni syn Davida Beckhama doskonale czuje się przed obiektywem. Czarno-białe zdjęcia dodają animuszu, męskości i szyku. Brooklyn Beckham promuje linię wiosennej kolekcji o nazwie "Volcano Explosion", idealnie wpasowującej się w młodzieżowe trendy. Zobaczcie efekty współpracy początkującego modela z polską marką odzieżową.

