Mijają 3 miesiące od sekretnego ślubu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Parze udało się zachować w tajemnicy szczegóły ceremonii, a teraz, dla odmiany, Joanna Koroniewska zdecydowała się wziąć udział w ślubnej sesji. Jesteście ciekawe efektów?

W Internecie aż huczało od domysłów, który znany polski projektant stworzył suknię ślubną dla Joanny Koroniewskiej. Szkice kreacji autorstwa duetu Paprocki & Brzozowski wypłynęły do sieci, ale zdjęcia ze ślubu nie utwierdziły nikogo w przekonaniu, że to na pewno ta sama i wybrana przez nią suknia. Czy zdjęcia ze ślubnej sesji, które aktorka zamieściła na swoim profilu na portalu społecznościowym, mają coś wspólnego ze stylizacją w dniu ślubu Joanny Koroniewskiej? Nawet jeśli nie w stu procentach, to trzeba przyznać, że żona Macieja Dowbora prezentuje się zjawiskowo!

#thirdtimebride #zuzaKrajewska #patrycjadobrzeniecka #maryladuda #jolaczaja #sosnastrachota #😍😍😍😘 A photo posted by Joanna Koroniewska (@joannakoroniewska) on Mar 27, 2015 at 10:41am PDT

#hello#saturday#backstage#przepiekne#efekty#naszej#pracy#wkrotce#please#follow#mywork#bestteam#stylizacjamoja#stylist#fashion#instafashion #lovemylife#lovemywork 😄😄😄 A photo posted by Jola Czaja (@czaja_wyczaja) on Mar 28, 2015 at 1:47am PDT

Joanna Koroniewska w sesji ślubnej

Aktorce chyba bardzo przypadło do gustu bycie panną młodą! Joanna Koroniewska wzięła udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej dla magazynu "Viva!" z udziałem projektantów Paprocki & Brzozowski i oczywiście w sukni ich autorstwa, notabene, bardzo podobnej do tej, którą założyła na grudniową ceremonię.

Joanna Koroniewska i Maciej Dwobor: czemu wzięli ślub?

Ponad 10 lat związku, rozstania i powroty... Koroniewska i Dowbor mają na koncie liczne miłosne perturbacje i konflikty. Poznali się na planie serialu "M jak miłość": wówczas to Dowbor przeprowadzał wywiady z aktorami serialu. Trafił na Joannę Koroniewską, a w niego trafiła... strzała amora! Para od tamtego czasu stała się nierozłączna. Przez blisko dekadę ich związku media śledziły ich losy, początkowo wypatrując zaręczynowego pierścionka na palcu aktorki, a później polując na zdjęcia ich córki, Janinki lub szukając innej sensacji. Nikt nie spodziewał się takiego obrotu sprawy! Prawdą jest, że małżeństwo, nawet od strony formalnej, jest dużym ułatwieniem. Zwłaszcza, jeśli chodzi o opiekę nad dzieckiem.

