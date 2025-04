Katarzynę Pakosińską znamy przede wszystkim z Kabaretu Moralnego Niepokoju. Mało kto jednak zastanawia się nad prywatnym życiem aktorki - a jest ono naprawdę bogate.

Reklama

Pakosińska nie urodziła się w aktorskiej rodzinie - na scenę musiała dostać się o własnych siłach. Gdy studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, łapała się różnych zajęć: od sprzątania, przez bycie kurierem, projektowanie pocztówek, a nawet nauczanie plastyki czy pracy jako dziennikarka radiowa. Dopiero na drugim roku z kolegami ze studiów założyła formację znaną później jako Kabaret Moralnego Niepokoju.

Życie jednak nie rozpieszczało artystki - w 2008 roku rozstała się z pierwszym mężem, a jako samotna matka nie mogła pozwolić sobie na wyjeżdżanie w trasy w każdy weekend. Nie spodobało się to reszcie zespołu, przez co ich drogi rozeszły się.

Drugie życie Katarzyny Pakosińskiej

Po rozwodzie i utracie roli w kabarecie aktorka długo nie mogła się pozbierać. Wyjechała do ukochanej Gruzji, którą ceniła sobie już od bardzo dawna. Tam prawie straciła życie, ale za to poznała prawdziwą miłość.

W wyniku błędu lekarskiego i podanych złych leków Katarzyna Pakosińska w hotelowym pokoju dostała zapaści. Wtedy, zaniepokojony pewnie hałasami Irakli Basilaszwili wyważył drzwi i zaczął reanimować aktorkę. Sama Pakosińska śmieje się, że wtedy trafiła ją strzała amora. Resztę jej pobytu w Gruzji spędzili razem, a już 9 lat później, w 2017 roku pobrali się. Ich wesele było iście królewskie - i to wcale nie bez powodu.

Nazywany gruzińskim księciem Irakli... naprawdę jest księciem, co czyni aktorkę prawdziwą księżniczką. Jest to jednak nazwa zwyczajowa, przez co nie mieszkają w pałacu, chociaż uroczystość ich zaślubin była naprawdę bajkowa.

Para do tej pory jest szczęśliwym małżeństwem, a Katarzyna Pakosińska w życiu zawodowym łączy dwie pasje - zamiłowanie do języka oraz... do Gruzji - pisze książki podróżnicze. Jest też autorką i współproducentką dokumentalnego serialu „Tańcząca z Gruzją”.

Źródło: popularne.pl, plotek.pl

Reklama

To też może cię zainteresować:

Małgorzata Rozenek zostanie aktorką? Szczegóły ustala z... Patrykiem Vegą

Kasia Cichopek pokazała dzieci! Adam to wykapany tata, a mała Helena...

Monika Kuszyńska opowiedziała o dramatycznym porodzie. Obie z córką były na granicy śmierci...