W ostatnich dniach Instagramy polskich gwiazd obfitują nie tylko w piękne wakacyjne widoki, ale też w rodzinne fotografie. Na pokazanie twarzy swoich dzieci decyduje się coraz więcej z nich. Nie tak dawno zdjęcie z córką opublikowała Małgorzata Socha, a teraz podobnymi zdjęciami podzieliła się Katarzyna Cichopek.

Rodzinne zdjęcie aktorki spotkało się z wyjątkowo pozytywnym odzewem. Fani zachwycają się górskimi widokami oraz... siedmioletnią Heleną. W kogo wdały się dzieci Kasi Cichopek i jej męża, Marcina Hakiela? Odpowiedź można poznać już po pierwszym rzucie oka na to zdjęcie...

Kasia Cichopek pokazała dzieci

Zdjęcie całej czwórki - Kasi Cichopek, Marcina Hakiela oraz ich dwójki dzieci, Adama i Heleny - wywoła uśmiech na twarzy u niejednej z was. Są naprawdę uroczą rodzinką, my po raz pierwszy mamy okazję, by zastanowić się, do kogo są podobne pociechy pary.

Adam to wykapany tata - nawet rozwiane włosy układają się identycznie. Helena zaś jest bardzo podobna do mamy. Gdyby nie kolor włosów, można by powiedzieć, że wyglądają jak dwie krople wody. Dziewczynka wygląda zupełnie jak swoja mama w dzieciństwie.

Fani rozpływają się nad dziewczynką. Nie szczędzą komplementów zarówno jej, jak i reszcie rodziny.

Super rodzinka!

Prześliczna córeczka

Uwielbiam zdjęcia z Państwa wycieczek. Sś takie prawdziwe, rodzinne, dresowe i naturalne - czytamy w komentarzach.

Ze znanych tylko niektórym powodów gwiazdom często obrywa się za chronienie prywatności swoich dzieci. Fani oburzają się - a dlaczego, a po co zdjęcia od tyłu, a czemu nie lepiej w ogóle nie pokazywać ich na portalach społecznościowych? Bardzo rzadko biorą pod uwagę fakt, że chociaż gwiazdy faktycznie są osobami publicznymi, nie mają żadnego obowiązku ujawniania szczegółów swojego prywatnego życia.

