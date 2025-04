O gustach się nie dyskutuje - także tych dotyczących makijażu. Zarówno miłośniczki mocnego konturowania jak i fajni delikatnego makijażu zgodzą się jednak, że są błędy, których popełnianie uwypukla niedoskonałości. Magdalena Pieczonka zdradziła 3 makijażowe grzechy, których lepiej się wystrzegać.

3 najczęstsze błędy w makijażu według Magdaleny Pieczonki

Pierwszym błędem bez wątpienia jest źle dobrany odcień podkładu. Zbyt ciemny, chętnie wybierany przez kobiety, które chciałyby dodać sobie nieco opalenizny sprawia, że twarz wygląda na zmęczoną, odcina się od reszty ciała, a przede wszystkim - naprawdę wizualnie postarza. Zbyt jasny zaś dodaje bladości, ale nie tej eleganckiej, a kojarzącej się raczej z chorobą...

Magdalena Pieczonka radzi, żeby przed kupieniem nowego podkładu wziąć do domu tester i zobaczyć, jak kosmetyk będzie zachowywał się na skórze. Wtedy łatwo można sprawdzić, czy nie będzie się utleniał, a przez to ciemniał i nabierał pomarańczowego odcienia, nadmiernie ścierał czy przesuszał skóry. W większości drogerii o tester można poprosić sprzedawcę.

Drugi grzech to zbyt mocno wyrysowane brwi. Naturalne brwi, nawet bardzo gęste, zawsze mają lekki efekt gradientu przez to, że ich wewnętrzne końce mają mniejszą ilość włosków. Mocne wypełnienie brwi na całej ich długości sprawia, że zwracają na siebie uwagę. A to przecież usta i oczy mają grać pierwsze skrzypce.

Aby brwi wyglądały idealnie, należy je wycieniować. Nie używaj do tego jednego koloru kosmetyku, ale najlepiej dwóch. Od wewnątrz zacznij nakładać jaśniejszy produkt i stopniowo go przyciemniaj. Jeśli decydujesz się na jeden kosmetyk, po prostu oszczędniej go nałóż i dokładnie rozetrzyj.

Ostatnim, najczęstszym błędem są źle przyklejone rzęsy. Odpadające kępki lub odstające taśmy to prawdziwy koszmar każdej kobiety, która kiedykolwiek zdecydowała się na doklejenie ich na wyjście. Wisząca rzęsa to jednak nie najgorsza rzecz - w końcu każdemu może się to przytrafić. Nieumiejętnie doklejone rzęsy potrafią naprawdę oszpecić twarz, ponieważ wizualnie zniekształcają oko.

Zamiast stawiać na długie wykręcone rzęsy w stylu jelonka Bambi, postaw na naturalny look - krótsze włoski łatwiej przykleić, lepiej się trzymają.

