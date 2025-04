Przyszedł najwyższy czas, by z szafy wyciągnąć parę rajstop - nie ze względu na niskie temperatury, a po to, by na głowie wyczarować piękne i bardzo naturalnie wyglądające fale. Ten banalnie prosty, choć nieco dziwaczny trik podbija w ostatnich tygodniach media społecznościowe. Zakochały się w nim Instagramerki i TikTokerki. Na czym polega?

Reklama

Instagram pokochał ten trik na naturalne fale

Delikatne fale dodadzą głębi włosom i sprawią, że będą się układać o wiele bardziej naturalnie. Świetnie podkreślą też koloryzacje, takie jak najmodniejsze w tym roku refleksy holiday hair. Aby wykonać ten superprosty trik, będziesz potrzebować pary rajstop.

Zacznij od umieszczenia środka rajstop na czubku głowy tak, by ich nogawki zwisały bo bokach. 1/3 włosów po każdej ze stron przesuń bliżej twarzy, by od reszty oddzielały je rajstopy. Następnie zrób 2 nieco luźne warkocze dobierane - pamiętaj, by wpleść w nie nogawki rajstop. Na samym dole zawiąż lekkie supełki z nogawek - teraz tylko połóż się do spać.

W przeciwieństwie do zwykłych dopieranych warkoczy, te z rajstopami zamiast gnieść włosy, nadadzą im lekkiego skrętu. Po obudzeniu się rozpleć warkocze i lekko przeczesz palcami włosy. Nadasz im w ten sposób objętości i jeszcze bardziej naturalnego looku.

Aby osiągnąć jeszcze lepszy efekt, zanim zwiążesz włosy, zabezpiecz końcówki regenerującym olejkiem. Możesz użyć też specjalnych kosmetyków do kręconych i falowanych włosów. Będą wtedy błyszczące, jedwabiście gładkie i nie będą się puszyły.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Retro blue to najmodniejszy makijaż na jesień 2020. Łatwo wykonasz go kosmetykami z Rossmanna

Paznokcie tie-dye to najmodniejszy manicure na jesień. Ten trend podbija Instagram

Jakie błędy w makijażu popełniamy najczęściej i jak możemy ich uniknąć? Magdalena Pieczonka odpowiada