Brytyjskie tabloidy twierdzą, że Meghan i Harry rozpoczęli już starania o potomka. Ponoć księżna zainstalowała już na swoim smartfonie specjalną aplikację, która ma obliczać dni płodne. Portal hollywoodlife.com, powołując się na swoje źródło, donosi, że Meghan Markle zwróciła się z prośbą o poradę do doświadczonej matki, księżnej Kate. Żona księcia Williama, która sama ma troje dzieci, zaleciła Meghan, by ta... piła więcej herbaty. Ma to pomóc księżnej szybciej zajść w ciążę. Ale to nie wszystko!