Kiedy Meghan Markle będzie w ciąży? - to pytanie nie schodzi z ust miłośników brytyjskiej monarchii od czasu majowego ślubu. Na razie nie ma wiarygodnych przesłanek, które miałby świadczyć o szybkim powiększeniu rodziny królewskiej. Informacja o ciąży księżnej Sussex zostanie wydana w stosowanym momencie przez Pałac Kensington.

Jednak zanim to nastąpi, będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Tymczasem okazuje się, że choć ciąża Meghan Markle to ciągle temat przyszłości, to plotkarskie media już wyliczają księżnej kolejne zakazy, do których będzie musiała się dostosować. Jeden z nich jest szczególnie przykry...

Baby shower? Nie dla Meghan Markle!

Okazuje się, że Meghan Markle nie będzie mogła wyprawić baby shower! Powód? Oczywiście protokół, protokół i jeszcze ta etykieta. ;) Rodzina królewska nie wyprawia tego typu przyjęć. Księżna Sussex będzie mogła urządzić kameralne, nieoficjalne spotkanie dla najbliższych sobie osób, jednak odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami Pałacu Kensington.

Jest też drugie dno tej sytuacji. W czasie przyjęcia baby shower, przyszła mama jest obdarowywana prezentami dla maluszka. W przypadku rodziny królewskiej istnieje obawa, że podarki dla dziecka mogłyby być... bardzo drogie! Etapowanie bogactwem nie jest w dobrym tonie, stąd zakaz baby shower.

Dlaczego ten zakaz może dotknąć księżną Meghan szczególnie? Żona księcia Harry'ego jest Amerykanką, a to właśnie ze Stanów Zjednoczonych pochodzi zwyczaj urządzania baby shower. Impreza odbywa się gronie kobiet, które są w bliskiej relacji z przyszłą mamą. Goście przynoszą prezenty, wspierają ciężarną przed porodem oraz snują wizję na temat przyszłości maleństwa.

W USA wyprawianie baby shower jest tradycją od wielu lat. Moda na tego typu przyjęcia od niedawna zagościła również w Europie. Księżna Meghan będzie musiała porzucić myśl o ewentualnym baby shower. A może - w tym przypadku królowa Elżbieta II pójdzie na ustępstwo? W końcu będzie chodziło o jej kolejnego prawnuka lub prawnuczkę. ;)

