Czy kręcone włosy to największy kompleks księżnej Sussex? To już pozostanie jej słodką tajemnicą. Niezadowolenie z naturalnego wyglądu włosów to problem wielu kobiet. Taka już nasza przewrotna natura! Właścicielki prostych włosów marzą o kręconych. Posiadaczki loków, regularnie sięgają po prostownice.

Naszym zdaniem, księżna Meghan doskonale wygląda z idealnie gładkimi włosami. Chętnie jednak zobaczylibyśmy ją również z burzą loków! ;)