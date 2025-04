Meghan Markle coraz lepiej radzi sobie w roli brytyjskiej księżnej, uczestnicząc w kolejnych oficjalnych wyjściach. Świat jednak nie przestaje spoglądać w stronę Stanów Zjednoczonych, z których pochodzi żona księcia Harry'ego. Powód? Rodzina Meghan Markle, która regularnie dostarcza mediom kolejnych skandali.

Darlene Blount to 37-letnia narzeczona przyrodniego brata Meghan Markle, Thomasa Markle Juniora. Kobieta trafiła do aresztu w piątek. Została zatrzymana przez policję po awanturze, w czasie której miała zaatakować swojego partnera. Blount spędziła noc za kratkami. Po wpłaceniu kaucji, została wypuszczona. Teraz prawdopodobnie stanie przed sądem za napaść.

EXCLUSIVE: Meghan Markle's future sister-in-law is arrested for ASSAULT https://t.co/F5BlqvnTgc

— Daily Mail US (@DailyMail) 22 lipca 2018