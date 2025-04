Wielbiciele brytyjskiej monarchii mają kolejny powód do radości! W tabloidach właśnie pojawiła się wiadomość, że księżna Meghan spodziewa się dziecka. Emocje wokół sprawy podgrzewa fakt, że żona księcia Harry'ego ma ponoć urodzić... bliźnięta.

Informacja o tym, że książęca para z Sussex wkrótce doczeka się pierwszego potomka pojawiła się w dwóch źródłach. Opublikował ją magazyn „Life&Style”, który ogłosił, że Meghan Markle dowiedziała się o ciąży dwa dni przed royal wedding. Źródło tytułu twierdzi, że księżna Sussex urodzi chłopca i dziewczynkę. Córka księżnej Meghan i księcia Harry'ego ma otrzymać imię Diana, na cześć nieżyjącej babci.

Plotki podsyca pewien gest, którego księżna Meghan miała się ponoć dopuścić w czasie uroczystości z okazji 70-tych urodzin księcia Karola. Świeżo upieczona księżna Sussex miała trzymać torebkę tak, by ukryć powiększający się brzuszek. Ciążowych krągłości u żony księcia Harry'ego dopatrzyli się również dziennikarze magazynu „National Enquirer”, którzy również poświęcili temu tematowi okładkę. Dowodem potwierdzającym tezę o ciąży księżnej ma być fotografia, na której widzimy Meghan w opiętej, białej sukience, pod którą rysuje się wystający brzuszek.

