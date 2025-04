Byli partnerzy toczą sądowy spór w sprawie opieki nad dziećmi. W zeszłym tygodniu ponownie spotkali się na rozprawie. Mikołaj Krawczyk pierwszy raz zabrał głos na ten temat. Za pośrednictwem prawniczki aktora do mediów trafiła wypowiedź na temat alimentów, które - zdaniem pełnomocniczki - nie są w całości przeznaczane na dzieci.

Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk rozstali się na początku 2012 roku. Wcześniej byli razem przez 7 lat. Uchodzili za jedną z najszczęśliwszych i najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. W kwietniu 2011 roku na świat przyszli ich synowie - bliźniaki Michał i Robert. Rodzinna sielanka nie trwała długo. Para została się, jak chłopcy mieli zaledwie rok. To opieka nad dziećmi jest obiektem sporu byłych partnerów. Mikołaj Krawczyk do tej pory nie komentował medialnych publikacji na temat sporu z Anetą Krawczyk. Teraz postanowił jednak przerwać milczenie.

Konflikt między Anetą Zając a Mikołajem Krawczykiem dotyczy nie tylko pieniędzy, ale również czasu, który aktor chciałby spędzać z synami. Jego pełnomocniczka twierdzi, że Krawczyk nie może być z dziećmi tyle, ile by tego chciał.

Mój klient jest zdeterminowany, bo chce być obecny w życiu swoich dzieci, a tymczasem musi walczyć o każdy dodatkowy dzień, o każdą dodatkową godzinę spędzoną z nimi. To, co ukazuje się w mediach na jego temat, że nie płaci alimentów i nie chce zajmować się synami to brednie

- powiedziała Borkowska.