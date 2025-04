Przejrzałyśmy instagramowe profile, czytałyśmy życiorysy, obserwowałyśmy trendy... I wybrałyśmy! Oto złota 10-tka najprzystojniejszych piłkarzy, których mamy szansę oglądać podczas Euro 2016 do 10 lipca.

To nie tylko sportowcy, lecz także mężowie, partnerzy, ojcowie. Średnia wieku? Od 19 do 29 lat. Pochodzenie? Francja, Polska, Portugalia... i oczywiście Hiszpania! Nie mogłyśmy odmówić sobie umieszczenia w zestawieniu kilku piłkarzy narodowości hiszpańskiej ;)

Jak gwiazdy kibicowały naszej reprezentacji?

Euro 2016: najprzystojniejsi piłkarze

Wybór największych ciach tegorocznego turnieju Euro 2016 nie był taki prosty. Nie jesteśmy fankami tego szlachetnego sportu na tyle, by być perfekcyjnie obeznane i wiedzieć, kto gra w którym klubie lub ile ma lat. Byłyśmy w szoku, gdy zweryfikowałyśmy naszą wiedzę i odkryłyśmy (z ubolewaniem), że wielu przystojnych piłkarzy jest już zajętych, a także mają dzieci! O kogo nam chodzi? Zerknijcie do naszej galerii najprzystojniejszych piłkarzy Euro 2016 i oceńcie same, czy kolejność umieszczenia zdjęć jest przypadkowa, czy nie!

