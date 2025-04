Martyna Wojciechowska to jedna z tych kobiet, które nie mają problemów z pokazywaniem się w naturalnym wydaniu. Dziennikarka i podróżniczka właśnie dołączyła do grona gwiazd, które zamieściły w sieci swoje zdjęcie bez makijażu. Jednak to nie naturalna fotografia Wojciechowskiej przykuła największą uwagę fanów. Zachwyt wzbudziła...10-letnia Marysia, która zaprezentowała nieznany dotąd talent!

Reklama

Martyna Wojciechowska w makijażu wykonanym przez córkę

Martyna Wojciechowska w swoich programach stroni od przesadnego makijażu i wyszukanych strojów. Jednak publikacja zdjęcia bez makijażu w sieci, to coś zupełnie innego, ponieważ można narazić się na bezlitosną krytykę. Niedawno doświadczyła tego Anna Lewandowska.

Jednak w przypadku Martyny Wojciechowskiej było inaczej. Post dziennikarki podbił serca internautów, a wszystko za sprawą... córki gwiazdy. Prezenterka stacji TVN pokazała zdjęcie przez i po wykonaniu makijażu autorstwa 10-letniej Marysi.

Przed nimi świetlana przyszłość! Poznaj dzieci polskich gwiazd

- Chciałabym Wam przedstawić nową Osobę w moim zespole. Niezwykle uzdolniona makeupistka! Nigdzie się bez Niej nie ruszam! Jak Wam się podobają efekty? - zapytała Wojciechowska na Instagramie.

Na filmiku, który można zobaczyć po przewinięciu zdjęć, widać, jak Marysia wykonuje makijaż mamie. Dziewczynka ma profesjonalny sprzęt (gąbki, pędzle i inne akcesoria) oraz kosmetyki (podkład, korektor, puder, bronzer).

10-latka w fachowy sposób nakłada makijaż na twarz mamy, doskonale wiedząc co robi. Wygląda, jakby doskonale się na tym znała!

Post Martyny Wojciechowskiej wzbudził ogromny aplauz wśród fanów. Posypały się komplementy zarówno dla Martyny, jak i dla Marysi. Internauci są zachwyceni nie tylko talentem córki Wojciechowskiej, ale również relacją fantastyczną relacja matka-córka.

- Zdolna bestia! - Pani córka jest niesamowita! - Córka Cię maluje! Wow! Bardzo fajnie. Zazdroszczę - czytamy w komentarzach.

My również dostrzegłyśmy w Marysi wielki talent! Jeśli tylko zechce, może wiązać swoją przyszłość właśnie z wizażem.

Reklama

Więcej o Martynie Wojciechowskiej:

„Co za ulga!”. Martyna Wojciechowska w wieku 45 lat zmieniła imię!

Szczere wyznanie Martyny Wojciechowskiej: „Zdaniem lekarzy nie mogłam mieć dzieci”