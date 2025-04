Martyna Wojciechowska zdobyła się na bardzo szczere wyznanie. Gwiazda stacji TVN udzieliła wywiadu Annie Lewandowskiej, która na swoim blogu babybyann.com rozmawia z innymi znanymi matkami na tematy związane z macierzyństwem i wychowywaniem dzieci.

Martyna Wojciechowska jest jedną z tych gwiazd, które bardzo chronią swoją prywatność.Tym razem jednak gwiazda zrobiła wyjątek. W rozmowie z żoną Roberta Lewandowskiego zdradziła wiele szczegółów na temat swojego życia. Opowiedziała m.in. o ekstremalnych wyprawach, podróżowaniu z córką i byciu mamą.

W jednym z pytań Anna Lewandowska zapytała dziennikarkę o moment, w którym dowiedziała się o ciąży. Martyna Wojciechowska powiedziała wówczas, że ciąża była dla niej ogromnym zaskoczeniem, ponieważ była przekonana, że nie może mieć dzieci. Żeby się upewnić, że faktycznie wkrótce zostanie mamą, zrobiła aż... siedem testów ciążowych!

Niezgodnie z moją dewizą życiową: Niemożliwe nie istnieje, pomyślałam, że to… niemożliwe! Byłam w dosyć szczególnej sytuacji, bo zdaniem lekarzy nie mogłam mieć dzieci. Byłam więc absolutnie zaskoczona i nie mogłam w to uwierzyć. Funkcjonowałam wtedy w dużym pędzie: miałam nową pracę, nie miałam etatu i pojęcia, jak mój pracodawca na to zareaguje, miałam zaplanowane kilka wypraw. Zrobiłam siedem testów ciążowych, bo uważałam, że są jakieś wadliwe. Do dziś trzymam je na pamiątkę (śmiech). To wszystko było mieszanką zaskoczenia, strachu i radości oraz poczuciem, że dzieje się coś wyjątkowego

- wyznała.