Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to para, która w ostatniej edycji programu „Rolnik szuka żony” zyskała ogromną sympatię widzów. Niedawno zdradzili, że rozpoczęli próby do programu tanecznego, w którym oboje wezmą udział.

Marta przeprowadza się do Pawła

Para obecnie intensywnie trenuje, by w „Dance Dance Dance” wypaść jak najlepiej. Podczas prezentacji wiosennej ramówki TVP zakochani mieli okazję po raz pierwszy zapozować na ściance. Udzielili także wywiadu w którym zdradzili, że już wkrótce przestaną żyć na odległość.

Marta zdradziła, że to ją czeka przeprowadzka:

Zdecydowanie ja do Pawła. Nie wyobrażam sobie, żeby Paweł się miał zmienić z farmera w jakiegoś warszawiaka - podsumowała uczestniczka.

Dla partnerki Pawła będzie to duża zmiana, ponieważ dotychczas kobieta wraz z córką mieszkała w Warszawie. Kiedy nastąpi przeprowadzka ze stolicy na wieś przy zachodniej granicy?

Wiadomo, że nastąpi to do września, by dziewczynka mogła już od 1 września 2021 pójść do szkoły w nowym miejscu.

Marta dodała, że ponieważ z wykształcenia jest germanistką, bliskość granicy ułatwi jej znalezienie pracy. Innej opcji niż przeprowadzka na wieś nie brała pod uwagę, o czym też dużo rozmawia z córką.

Ja bym w życiu nie zamienił miejsca, w którym mieszkam. Kiedyś chciałem z niego uciec i dużo podróżowałem i za każdym razem, jak wracałem w to miejsce, to bardziej je doceniałem. Teraz wiem, że to jest mój dom na Ziemi. - powiedział Paweł Bodzianny.

