Moment pierwszego tańca to często jedna z ulubionych chwil (tuż po samym ślubie, oczywiście) wielu weselnych gości, a jednocześnie chwila, której obawia się chyba każda para młoda. W głowach świeżo upieczonych małżonków pojawia się mnóstwo obaw: co jeśli któreś z nich nadepnie na suknię lub welon, co jeśli pomylą kroki, co jeśli której z nich się potknie?

Na szczęście o ile para młoda nie zaliczy spektakularnej wpadki, drobne potknięcia zostają zwykle przez gości niezauważone. Jeszcze długo przed ślubem jednak para młoda musi podjąć inną ważną decyzję - jaką oprawę muzyczną wybrać?

Bardowscy o swoim pierwszym tańcu?

Miłosne szlagiery takie jak „Time of My Life”, „I Will Always Love You” czy „Woman in Love” towarzyszą wielu parom młodym podczas ich pierwszego tańca jako małżeństwo, ale młodzi często wybierają bardziej nietypowe utwory. Ania i Grzegorz Bardowscy zamiast delikatnych piosenek wybrali rockową piosenkę Pearl Jam „Future Days”.

Dziś przyznają, że był to nie do końca trafiony wybór - chociaż oboje uwielbiają tę piosenkę, ciężko było im dopasować kroki do jej rytmu, przez co... kilka razy zdarzyło się im pomylić kroki. Mimo wszystko szli dalej i nie zaczynali od początku. Mówią jednak wprost, że ich pierwszy taniec wcale nie był tak idealny i bajkowy, jak im się wydawało...

Para bardzo dobrze wspomina swój ślub, jednak oboje nie ukrywają, że był to bardzo stresujący dzień - przynajmniej do momentu, w którym zakończył się ten nieszczęsny pierwszy taniec. Wtedy poczuli, że zszedł z nich cały stres i w końcu mogli zacząć bawić się na własnym weselu.

