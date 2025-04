W całym roku kalendarzowym wiele osób ma dwa główne momenty, które motywują je do zrzucenia wagi: noworoczne postanowienia i sezon plażowy. Mimo oczywistej powtarzalności tych dwóch okresów dieta ciągle kojarzy się przede wszystkim z wyrzeczeniami, jedzeniem bez smaku i tęsknotą za batonikiem.

Wbrew pozorom zdrowa i odchudzająca dieta nie musi wcale wiązać się z samymi wyrzeczeniami, a czasem można pozwolić sobie na drobne przyjemności. O swoim zrzucaniu wagi opowiedzieli Ania i Grzegorz Bardowscy. Jaką dietę stosują?

Bardowscy opowiedzieli o swojej diecie

Para z programu „Rolnik szuka żony” mówi wprost - oboje chcą schudnąć i lepiej czuć się w swoim ciele. Póki co nie zdecydowali się na pomoc dietetyka i sami błądzą, bazując na tym, co przeczytają w internecie. Z tego powodu nie dzielą się zbyt wieloma szczegółami i nie dają złotych rad swoim fanom.

Bardowscy zdecydowali się na dietę ketogeniczną - jedzą dużo produktów bogatych w tłuszcz, a mało tych, które zawierają wiele węglowodanów. Grzegorz śmieje się, że można jeść nawet majonez. Efekty widać gołym okiem - oboje prezentują się naprawdę świetnie. Ania zdradziła, że u niej póki co waga stoi, jednak u jej męża leci w dół.

Oboje wspólnie motywują się do zrzucania wagi. Ania pilnuje tego, co jedzą i próbuje nakłonić męża do wspólnych ćwiczeń (choć jak dotąd z marnym skutkiem). Zakupy robią wspólnie, więc żadne z nich nie ma podejrzeń, że to drugie zajada się słodyczami, gdy nikt nie widzi!

