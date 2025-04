Marta Manowska to jedna z najbardziej lubianych prowadzących telewizyjne programy w Polsce. To właśnie ona przybliża nam historie bohaterów „Rolnik szuka żony”, czy „Senatorium miłości”. Okazuje się, że na co dzień gwiazda ma również wiele wspólnego z seniorami, którym stara się pomagać jak tylko potrafi.

Podczas jednej z akcji charytatywnych, mających miejsce w czasie kwarantanny narodowej, Manowska natknęła się na sytuację, która zagrażała życiu 90-letniej kobiety. Prezenterka nie wahała się ani chwili i ruszyła jej na pomoc. Mimo to nie chce mówić o całym zajściu i chwalić się bohaterską postawą.

To się nie powinno dostać do mediów w ogóle. To była sytuacja podczas rozwożenia posiłków w czasie pandemii. Zostawię to dla siebie

- powiedziała dziennikarka