Program „Rolnik szuka żony” to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Poszukiwanie miłości przez samotnych rolników i rolniczki przyciąga tysiące widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy bohaterów. Kilku uczestnikom udało się nawet znaleźć życiowego partnera, wziąć ślub i założyć rodzinę.

Reklama

W ostatnim sezonie byli to chociażby Paweł Bodzianny i Marta Paszkin, którzy dość szybko „poczuli do siebie miętę” i planują już nawet wspólne mieszkanie. Miłość w programie odnaleźli także rolniczka Magda Bator i jej wybranek Jakub. Para jest już zaręczona i właśnie ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka! Co o tej nowinie sądzą Marta i Paweł?

Paweł i Marta z „Rolnik szuka żony” o ciąży Magdaleny Bator

Zarówno Marta, jak i Paweł, ogromnie cieszą się ze szczęścia koleżanki z programu i jej narzeczonego. Przyznają, że od momentu, kiedy poznali Magdę i Jakuba wiedzieli, że będzie między nimi coś poważnego, bo dało się odczuć i pociąg do siebie.

Mają swoje lata, wiedzą czego chcą. Magda szła do programu z konkretnym celem. Nic tylko gratulować i się cieszyć - podsumowują Marta i Paweł

Oboje są zdania, że Jakub sprawia wrażenie wspaniałego mężczyzny i widać, że jest zakochany w Magdzie. Mieli okazję poznać go podczas nagrań do programu i przyznają, że para od początku poważne podchodziła do swojego związku.

W takim razie i nam nie pozostaje nic innego, jak pogratulować przyszłym rodzicom i z niecierpliwością czekać na rozwiązanie!

Reklama

To też może cię zainteresować:

Bardowscy z „Rolnik szuka żony” zdradzili, do jakiej piosenki tańczyli na weselu. Ich pierwszy taniec nie obył się bez wpadki…

Ania i Grzegorz Bardowscy z „Rolnik szuka żony” znaleźli dietę idealną? Chudną, a nie odmawiają sobie przyjemności

Jak wygląda casting do programu „Rolnik szuka żony”? Uczestnik zdradza ważne informacje