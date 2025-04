„Hotel Paradise”, czyli program, w którym atrakcyjni single spotykają się w egzotycznym kurorcie i szukają miłości, cieszy się dużą popularnością wśród polskich widzów. Zwłaszcza, że w grę wchodzi duża wygrana, co dodaje formatowi emocji i pikanterii. Obecnie trwa już 3. edycja show, a losy bohaterów są szeroko komentowane przez uczestników poprzednich sezonów.

Reklama

Jedną z uczestniczek jest Marietta Witkowska, która zwyciężyła 1. edycję programu. Celebrytka chętnie udziela się w mediach i dzieli się opinią na temat uczestników i ostatnich wydarzeń z „hotelu”.

Marietta Witkowska o Simonie z 3. sezonu „Hotelu Paradise”

Tym razem Witkowska skomentowała postać Simona Prica, Polaka mieszkającego w Kalifornii. Mężczyzna od początku programu tworzy parę z Bogusią i zapewnia, że czuje do niej coś więcej niż tylko sympatię. Marietta jest jednak zdania, że to może nie do końca być prawdą i „Bibi” nie powinna tak szybko ufać Simonowi. Witkowska obawia się bowiem, że gorące uczucie do Bogusi to tylko taktyka Simona na dojście do finału.

Pomyślałam sobie o nim: „to jest niezły cwaniak”. On to już dobrze wszystko rozkminił - powiedziała Witkowska

Celebrytka przyznaje jednak, że może się mylić i para naprawdę ma szansę stworzyć trwały i szczery związek. Jednak żeby się o tym przekonać, musimy poczekać do końca emisji programu.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Czego Magda Gessler potrzebuje, by przeprowadzić „Kuchenne rewolucje”? Lista jest długa...

Dlaczego Martyna z „Hotel Paradise” nie chce mieć dzieci? Szczera odpowiedź uczestniczki programu

13 lat temu podbiła serca Polaków występem w „Mam Talent”. Czym Klaudia Kulawik zajmuje się dzisiaj?