W show-biznesie relacje rodzinne nie zawsze grają pierwsze skrzypce. Jednak w rodzinnie Lewandowskich jest zupełnie inaczej. Anna i Robert zawsze podkreślają, że więzi rodzinne są dla nich priorytetowe. Najlepszym dowodem na to, że ich słowa nie są wyssane z palca, jest obecność mamy trenerki na wielkiej gali, na której pojawiła się w imieniu córki, by odebrać nagrodę. Słowa, które powiedziała ze sceny, każda córka chciałaby usłyszeć od swojej mamy.

Anna Lewandowska w IX Edycji konkursu „Sukces Pisany Szminką” - głosami internautów - otrzymała nagrodę dla Influencerki Roku 2017. Słynna trenerka i dietetyczka nie mogła jednak osobiście pojawić się na uroczystości wręczenia nagród. Przebywała w tym czasie w Paryżu. W jej imieniu na gali w Warszawie reprezentowała ją mama, Maria Stachurska, która odebrała statuetkę i wygłosiła podziękowania. Mama Anny Lewandowskiej nie kryła poruszenia oraz dumy z córki. Jej słowa chwytają za serce!