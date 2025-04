Małgorzata Socha na balu TVN zadała szyku

Bal charytatywny TVN obfitował w wieczór pełen wrażeń. Wystarczy wspomnieć zaręczyny Piotra Woźniaka-Staraka i Agnieszki Szulim, a przecież wiadomo, że nie wszystko przedostanie się do mediów, a co zdarzyło się na imprezie, to zostaje na imprezie!

Bal charytatywny TVN przyciąga gorące nazwiska show-biznesu. Nie sposób byłoby zliczyć wszystkich gości, którzy pojawili się na wydarzeniu. Na imprezie panie prześcigają się w stylizacjach, uważnie dobierając kreacje. To jedyne takie wydarzenie, na którym można pokazać się z jak najlepszej strony: jako szczodry darczyńca.

Małgorzata Socha zadała szyku

Małgorzata Socha na balu TVN kolejny raz zachwyciła nas swoim lookiem. Oczywiście wystąpiła w kreacji od zaprzyjaźnionej Gosi Baczyńskiej i trzeba przyznać, że ta współpraca owocuje wspaniałymi rezultatami modowymi! Fryzura i makijaż Sochy to także majstersztyk, a aktorka bardzo chwali sobie współpracę z utalentowanymi polskimi wizażystami i fryzjerami. Ponadto, czemu nie łączyć pracy i przyjemności, kiedy jest to możliwe? Oto dowód - zdjęcie z jej instagrama!

Suchy Team in Action Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika @malgosia_socha 5 Wrz, 2015 o 2:10 PDT

Jak prezentowała się Socha na balu TVN? Gwarantujemy, że warto zerknąć do galerii!

