"To jest kobieta mojego życia i dzisiaj... Ojciec by się zdziwił. Żałuję, że go nie ma, ale ja to muszę zrobić. Agnieszko, czy zostaniesz moją żoną?"

Tak brzmiały słowa oświadczyn Piotra Woźniaka-Staraka na Balu TVN, skierowane do Agnieszki Szulim. Informacja wypłynęła poprzez Instagrama Anny Kalczyńskiej, która wrzucając swoje zdjęcie z mężem z tego balu napisała, że niebawem ktoś też weźmie ślub - i oznaczyła oczywiście Agnieszkę Szulim! Fani byli oburzeni, ale zakochani chyba nic sobie z tego nie robią. Szczęśliwi narzeczeni z pewnością chcieliby jak najprędzej stanąć na ślubnym kobiercu, ale chyba jest pewien istotny mankament, który stoi na przeszkodzie... Agnieszka Szulim chyba wciąż nie jest rozwiedziona!

Adam Badziak i Agnieszka Szulim

Zaręczyny Staraka i Szulim na balu TVN

Agnieszka Szulim rozstała się z Adamem Badziakiem po 7 latach związku. Nie spieszyło im się do rozpraw sądowych, bowiem jak mówiła Szulim w wywiadzie dla Vivy!, niełatwo jest przekreśłić kilka wspólnych lat. Jeszcze 2 lata temu nie myślała o sformalizowaniu rozstania z mężem.

Nie, ani ja, ani Adam nie złożyliśmy jeszcze pozwu. To się stanie, ale jeszcze nie teraz. Mimo najszczerszych chęci, żeby było inaczej, takie spotkanie na sali sądowej musi być traumatyczne. Liczę na to, że im później, tym łatwiej. Rozwód, póki co, niczego nie zmieni, nie jest nam w tej chwili do niczego potrzebny. Pewnie będzie inaczej, gdy któreś z nas się z kimś zwiąże.

Na wielu gościach to wymagające odwagi posunięcie jak oświadczyny, zrobiło niemałe wrażenie. Karolina Malinowska nawet zamieściła na tę okoliczność notke na blogu!

Momentem wartym wszystkie miliony był ten, w którym Piotr Starak wszedł na scenę, aby paść na kolana przed kobietą swojego życia – Agnieszką Szulim, aby poprosić Ją o rękę. Oczywiście dziś będą pisać, że to takie albo śmakie. Mnie się podobało bardzo. I myślę, że wymagało wielkiej odwagi od Piotra. Dystansu do siebie, płynięcia pod prąd... i opanowania stresu, czy powie "tak". Powiedziała. Romantyczne. Niedzisiejsze. Piękne.

Wiadomo, że to co interesuje kobiety, to... pierścionek zaręczynowy! Agnieszce Szulim jej ukochany wsunąl na palec niemałą ozdobę. Zobaczcie, jak wygląda łączący ich brylantowy symbol i obietnica ślubu...

Na zakochanych czekała niespodzianka przygotowana przez siostrę Piotra Woźniaka-Staraka, Julię. Co sądzicie o publicznym wyznaniu miłości i takim sposobie oświadczyn?

❤️😁😁😁❤️ Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Agnieszka Szulim (@aganajezykach) 6 Wrz, 2015 o 1:12 PDT

