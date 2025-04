Oglądacie program "The Voice of Poland"? Jesienią rozpocznie 6. edycja show z udziałem Haliny Mlynkovej. Niedawno odbyła się konferencja muzycznego talent show, na której piosenkarka pokazała (po raz kolejny) świetną sylwetkę.

Reklama

Dżinsowy look to jednak nic przy koncertowych stylizacjach artystki. Kilka tygodni temu na koncercie Lato Zet i Dwójki Mlynkova zaprezentowała się w odsłaniającym brzuch topie.

Mlynkova poszła na całość. Odsłoniła zgrabny brzuch

Nie uszło to uwadze fotoreporterów. Ba! Zgrabny brzuch i wyraźnie zarysowany kaloryfer był niemałym powodem do radości dla jej kolegow konferansjerów. 38-letnia Odkąd pamiętamy Mlynkova jest szczupła, a jej wysoki wzrost (174 cm) potęguje wrażenie, że artystka ma idealne proporcje... Jak utrzymuje tę formę? Czy to dieta czy ćwiczenia? Zdradziła to w jednym z wywiadów:

To są przede wszystkim geny – ja nic szczególnego ze sobą nie robię. Jak się ustabilizuje moje życie zawodowe to chciałabym wrócić do jogi. Nie umiem trzymać żadnej diety. Kończyłam po 3- 4 godzinach.

Artystka zarzeka się, że nie ma mowy, aby przeszła na restrykcyjną dietę. Dba o prawidłowe odżywianie swoje i syna, Piotra. Nie byłaby w stanie odmówić sobie jednak niektórych przysmaków, zwłaszcza domowych wypieków. Poza tym jest w ciągłym ruchu i regularne jedzenie nie zdaje egzaminu. Eliminowanie niektórych smakołyków czy skromne posiłki powodowały u niej nawet omdlenia! Tylko.. w jakim celu miałaby w ogóle być na diecie? Wygląda super! Tak prezentowała się na konferencji "The Voice of Poland":

ONS.pl

Reklama

Zobacz:

Marcinkiewicz i Isabel się rozwodzą

Gwiazdy na konferencji "The Voice of Poland"

Mlynkowa coraz odważniej odsłania ciało