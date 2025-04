Nie tak dawno Małgorzata i Radosław Majdanowie zadziwili opinię publiczną tym, że nie będą chcieli ochrzcić swojego dziecka. To duża zmiana - w końcu jeszcze chwilę przed porodem małego Henia byli przekonani, że przyjmie od pierwszy sakrament, a jego rodzicami chrzestnymi zostaną rodzice Rozenek.

Para podała wiele powodów - jednak głównym było podejście kościoła katolickiego do in vitro. Czy inne gwiazdy pójdą w ich ślady? Zapytana o to Maja Hyży, która na początku lipca urodziła córeczkę, przyznała, że z jej chrztem jeszcze trochę poczeka - jednak z zupełnie innego powodu.

Czy Maja Hyży ochrzci najmłodszą córkę?

Antosia urodziła się 13 lipca, ma zatem ledwo dwa tygodnie, a jej rodzice mają sporo czasu na to, by dopracować wszystkie szczegóły tej uroczystości. Piosenkarka przyznaje, że bardzo chciałaby ją ochrzcić, jednak z pewnych względów zrobi to dopiero zimą. Wcale nie chodzi tu o pandemię koronawirusa!

Okazuje się, że siostra wokalistki również jest w ciąży i kobiety podjęły decyzję, by swoje pociechy ochrzcić razem. Co to oznacza? Maja Hyży śmieje się, że ta rodzinna impreza będzie przypominać bardziej wesele niż chrzciny! Przyznaje, że jej rodzina jest bardzo włoska - liczna i lubiąca siedzieć przy wspólnym stole. Z pewnością więc taka uroczystość będzie wyjątkowa. Zwłaszcza, że weźmie w niej udział nie jedna, nie dwie, ale aż trzy rodziny!

Dla Mai Hyży rodzina jest najważniejsza i właśnie piosenkarka tak mocno stara się pielęgnować rodzinne więzy i te wartości chce od małego wpajać swoim dzieciom.

