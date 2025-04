Małgorzata Rozenek-Majdan to wzór bizneswoman. Czego się nie chwyci, zamienia to w sukces. Gwiazda nie narzeka na nadmiar czasu i co chwilę angażuje się w nowe, ciekawe projekty. W ostatnim czasie zdecydowała się na... własną linię ubrań. Skąd taki pomysł?

Marka odzieżowa Małgorzaty Rozenek-Majdan

Marka Małgorzaty Rozenek-Majdan miała premierę kilka tygodni temu. Nosi nazwę „Mrs. Drama”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „Pani Drama”. Skąd pomysł na taką nietypową nazwę? Gwiazda zdradziła, że wpadła na nią bardzo szybko.

Jak tylko zaczęliśmy rozmawiać o tym projekcie, to nazwa urodziła się w sekundę. „Mrs. Drama” to ksywka, którą nazywają mnie moi najbliżsi współpracownicy. Bywa, że faktycznie, kiedy zaczynam jakieś projekty, to raz na jakiś czas robię dramy - wyjaśniła Rozenek-Majdan

Celebrytka przyznała również, że linia odzieżowa była czymś, o czym myślała od dawna i w końcu udało jej się to zrealizować w tak sposób, jakby chciała. Dodała też, że ubrania bardzo szybko się wyprzedają, co niezwykle ją cieszy i oznacza dla niej ogromny sukces.

