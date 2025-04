Małgorzata Rozenek-Majdan to dla wielu Polek wzór elegancji i świetnego stylu. Gwiazda zawsze wygląda nienagannie, czy to na swoich mediach społecznościowych, czy to na oficjalnych wyjściach. W czasach pandemii nie ma ich co prawda zbyt wiele, jednak kiedy już się przytrafiają, Rozenek-Majdan zawsze olśniewa zebranych. Jak gwiazda przygotowuje się do wyjścia i jak to robi, że wygląda wciąż młodo i promiennie?

Sekret wyglądu Małgorzaty Rozenek-Majdan

Celebrytka zdradziła, że za jej perfekcyjnym wyglądem stoi cały sztab osób, które przygotowują ją do wielkich wyjść. Zwykle robi to jej zaufana ekipa fryzjerów i wizażystek.

Jest prawdą to, że na tego typu spotkania przygotowania trwają po prostu długo. Każdy, kto mówi inaczej po prostu kłamie - zdradziła Rozenek-Majdan

Gwiazda jednak podkreśliła, że to, jak wygląda na ściankach nie ma nic wspólnego z tym, jak wygląda prywatnie. W domu Małgosia stara się odpoczywać od mocnego makijażu i najczęściej nie maluje się i chodzi w wygodnych ubraniach. O swój wygląd dba także odpowiednią dietą i aktywnością fizyczną, która jest dla niej naprawdę ważna.

