Znudził ci się wygląd twojego salonu, ale nie masz budżetu na jego remont? Nic straconego! Z naszymi trikami odmienisz salon niedrogo w jeden dzień!

Spis treści:

Zmiana poszewek na poduszki to jeden z najprostszych i najtańszych trików na odmianę salonu. W sieciówkach poszewki kupisz już za kilka złotych - np. w Pepco komplety dwóch poszewek widziałyśmy już po 10 złotych.

Nie wiesz na jaki kolor i wzór się zdecydować? Jeśli masz jasny salon i gładką sofę możesz zaszaleć - wybierz coś w kwiatowe albo tapicerskie wzory (możesz je nawet ze sobą mieszać).

Hitem są również zwierzęce motywy i marynarskie paski. Jeśli masz wzorzystą sofę, wybierz gładkie poduszki w kolorystyce pasującej do całego wnętrza - warto postawić na różnorodne materiały.

fot. Adobe Stock

Cały czas pokutuje w nas przeświadczenie, że w oknach muszą wisieć firanki. A jest dokładnie odwrotnie. Co więcej, firanki, nawet te najbardziej ażurowe, „zabierają" światło i przesłaniają widok.

Okno bez firanek wydaje się większe, poza tym wreszcie zaczyna odrywać we wnętrzu jakąś rolę - pojawia się również możliwość zaaranżowania parapetu.

fot. Adobe Stock

Kolejny trik z materiałami, który pozwoli odmienić salon. Tu musisz nastawić się na wydatek rzędu 50-100 złotych, chyba że potrafisz szyć na maszynie.

Jeśli zdecydujesz się na gładkie, jasne zasłony (albo takie w kolorze ścian) dodatkowo powiększysz optycznie wnętrze. Hitem są te wykonane z weluru - dodają wnętrzu elegancji.

fot. Adobe Stock

To, zaraz po sofie, najważniejszy mebel w salonie. Przyjrzyj się swojemu stolikowi - co na nim trzymasz? Zrezygnuj z obrusów i serwetek, szczególnie jeśli to ładny i dobrze zaprojektowany mebel.

Jeśli stolik jest drewniany i boisz się, że zniszczysz blat, postaw na nim metalową albo lustrzaną tacę. Dodaj zapachowe świece i kilka bibelotów - razem stworzą jedno z najładniejszych miejsc w salonie.

fot. Adobe Stock

Dodają wyjątkowego charakteru i sprawiają, że wnętrze staje się bardziej przytulne. Poza tym, niektóre z nich są szalenie modne więc w mig sprawiają, że salon zyska „instagramowy" wygląd.

Pamiętaj, by starannie dobrać osłonki na donice - hitem są te ceramiczne i ażurowe, metalowe.

fot. Adobe Stock

Masz zupełnie puste ściany w salonie? Wybierz kilka ulubionych zdjęć z wakacji - ich wywołanie kosztuje grosze. Najprostsze ramki kupisz w sklepach z dodatkami do wnętrz już za 15-20 złotych.

Jeśli wszystkie zdjęcia masz tej samej wielkości - niech ramki będą jednakowe. Jeśli jednak są różnych rozmiarów - niech każda ramka będzie inna.

fot. Adobe Stock

Nic tak nie powiększa optycznie przestrzeni jak lustro. Możesz powiesić je np. nad sofą. Bardzo modne są lustra w cienkich - czarnych lub złotych ramach.

Możesz też za parę groszy kupić lustro na pchlim targu - jeśli będzie nieco podniszczone, tylko doda mu to uroku.

fot. Adobe Stock

Pled - niepozorny drobiazg, który potrafi wiele zmienić. Z pewnością masz go w czeluściach swoich szaf i szuflad - jeśli nie, za 20-30 złotych kupisz go np. w Jysk lub Ikea.

Zauważ, jak fotografowane są salony w magazynach wnętrzarskich - przez sofę zawsze przewieszony jest puszysty, miły koc. Dlaczego masz tego triku wykorzystać tego triku w domu?

Wystarczy narzucić pled na sofę albo zwinąć w rulon i położyć na fotelu - wnętrze błyskawicznie staje się przytulne (oczywiście jeśli masz małe dzieci albo zwierzęta w domu, ten trik może stać się nieco bardziej skomplikowany do wykonania).

fot. Adobe Stock

Nawet, jeśli masz najmniejszy salon na świecie, powinno znaleźć się w nim miejsce na świeże kwiaty, które wprowadzą powiew świeżości i luksusu.

Bukiety komponuj tak, by kolorystycznie pasowały do salonu - mogą być w podobnych lub kontrastowych odcieniach.

fot. Adobe Stock

Oczywiście sporo zależy od stylu w jakim urządzony jest twój salon - minimalistyczne wnętrza polubią się z prostymi dodatkami, ale za to w tych w eklektycznym stylu możesz zaszaleć.

Sztukaterie kupisz za kilkanaście złotych w marketach budowlanych. Mogą być wykonane ze styropianu, pianki poliuretanowej lub gipsu (te są najdroższe).

Do samodzielnych eksperymentów polecamy te styropianowe - mocuje się je za pomocą specjalnego kleju i bez problemu je odkleisz ostrym nożem.

fot. Adobe Stock

