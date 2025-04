Małgorzata Kożuchowska odpoczywa w ciepłych krajach i ładuje baterie. Na swoim profilu na Instagramie umieściła zdjęcia z wakacji - jedno szczególnie zwraca na siebie uwagę, chociażby ze względu na podpis, jaki aktorka zamieściła pod fotką...

"Taka jestem dzisiaj niezrobiona"

Niby nic, kilka słów, a jednak to pod tym zdjęciem pojawiło się najwięcej pozytywnych komentarzy! Aktorka uchodzi za jedną z najlepiej ubranych i najpiękniejszych aktorek. Jej delikatna uroda nie potrzebuje nadmiernej oprawy, a i sama Kożuchowska jak widać nie czuje się zobligowana, by zawsze wyglądać perfekcyjnie. Słusznie, jak sama napisała, urlop to czas #beznapinki, a reakcje fanów tylko zachęciły aktorkę "Drugiej szansy" do wrzucania więcej zdjęć saute.

O pięknie kobiety decyduje jej wnętrze!

Nie wiem kto bardziej promienieje, Ty czy słońce!

Daj Panie Boże każdemu tak wyglądać po niezrobieniu.

Niezrobiona ale jaka ładna. Kożuchowska też człowiek....

Bez makijażu, bez lakieru na włosach, a z uśmiechem

Aktorka nie zdradziła, gdzie zdecydowała się wypocząć i jak długo będzie trwał urlop. Widać, że czas wolny jej służy - rzadko dzieli się swoim życiem prywatnym w społecznościach, a tym razem robi wyjątek i kusi zdjęciami z rajskiego miejsca, w którym korzysta z dobrodziejstw natury.

Kożuchowska ma słabość do luksusowych butów i trzeba przyznać, że aktorka ma bardzo dobry gust