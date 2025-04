Agnieszka Cegielska jest pogodynką i dziennikarką, która od niedawna jest też telewizyjnym autorytetem w dziedzinie żywienia. Fani zachwycają się jej figurą, ale ona nie prowadzi bloga, choć z pewnością zyskałaby czytelników. Cieszy się jednak, że robią to za nią inni!

Cegielska poświęca bardzo dużo uwagi diecie i zdrowemu podejściu do życia. Ceni naturalne produkty, stawia na prostą i kolorową kuchnię, czego najlepszym świadectwem jest jej Instagram. Jest przekonująca ambasadorką warzyw i owoców, a także chętnie dzieli się wiedzą podczas programów śniadaniowych, gdzie gotuje na żywo jako asysta np. Andrzeja Polana.

Sekrety pięknej figury Agnieszki Cegielskiej

Agnieszka Cegielska motywuje do zdrowego stylu życia

Zapytana o Annę Lewandowską stwierdziła, że bardzo cieszy ją fakt, że coraz więcej ludzi (zwłaszcza młodych!) angażuje się w "zdrowe projekty". Moda na bycie healthy and fit - tak można określić nasze czasy i generację 20+. - Uczono mnie na studiach, żebyśmy byli zmianą, którą chcemy widzieć w świecie, rozpoczynając od siebie - skomentowała zjawisko popularności zdrowych, kulinarnych blogów Cegielska wskazując, że wiele zależy od nas i to my możemy wnieść coś nowego, dobrego, być właściwą zmianą.

