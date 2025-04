„Rolnik szuka żony” cieszy się popularnością niemal od samego początku. Poszukiwania miłości przez mieszkańców wsi budzą emocje widzów, którzy szybko wybierają swoich faworytów i kibicują im przez długie tygodnie emisji show.

W poprzednich edycjach udało się stworzyć kilka trwałych par, które spotkały się przed ołtarzem i powiedziały sobie sakramentalne „tak”. Tak było w przypadku Małgorzaty i Pawła Borysewiczów, którzy wystąpili w jednym z pierwszych sezonów programów. Małgosia, wówczas Sienkiewicz szybko zdobyła serce rolnika Pawła, z którym wzięła ślub w 2018 roku, a w 2019 roku na świat przyszedł ich pierwszy synek Ryś.

Świeżo upieczona rolniczka podzieliła się małżeńskim szczęściem i na swoim koncie na Instagramie opublikowała zdjęcie ze ślubnej sesji. Świętuje w ten sposób 2. rocznicę ślubu. Fotografię opatrzyła romantycznym podpisem.

Małżeństwo - jedność, siła, wsparcie w każdej sytuacji! Dwa lata. Ten weekend w Zakopanem pokazał nam, jak bardzo możemy liczyć na siebie, a to że jesteśmy mężem i żoną, rodziną która zawsze jest razem - niejedno przetrwa. Najpiękniejsze słowa, które ostatnio usłyszałam: mimo wszystkich warunków - jesteśmy po to by Was łączyć, nie dzielić, bo jesteście rodziną

- napisała Borysewicz