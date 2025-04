Gwiazdy sprawiły, że koniec roku obfituje w radosne informacje. Na świat przyszedł właśnie syn Magdaleny Boczarskiej i Mateusza Banasiuka!

W weekend media podały, że Kasia Zielińska urodziła chłopca, kilak dni wcześniej Weronika Rosati powitała na świecie swoją córkę, Elżbietkę. Do grona radosnych mam dołączyła Magdalena Boczarska. To jej pierwsze dziecko. Ojcem jest Mateusz Banasiuk.

Szczęśliwi rodzice jeszcze kilka dni temu umieszczali zdjęcia na Instagramie. było widać, że termin porodu będzie zazębiał się z przedświątecznym szałem. Mateusz Banasiuk, w jednym z wywiadów przyznał, że już nie może się doczekać się tegorocznych świąt, mówiąc, ze czeka na nie z utęsknieniem, bo będą inne, niż poprzednie.