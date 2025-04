Za kilka dni lub tygodni Weronika Rosati powita na świecie swoje pierwsze dziecko. Wiadomo, że będzie to córeczka. Jak Rosati da jej na imię?

Gdzie urodzi Weronika Rosati?

Aktorka od lat mieszka w Kalifornii i postanowiła, że jej pierwsze dziecko przyjdzie na świat w luksusowej klinice w Los Angeles - w tej samej, w której urodziła Beyoncé. O wszystko zadbał Robert Śmigielski, ojciec jej dziecka. Jak donosi magazyn „Flesz”, Weronika oraz jej partner mają wszystko dopięte na ostatni guzik. W tym ważnym dla aktorki momencie do Stanów poleci matka gwiazdy, Teresa Rosati. Ciekawi was, jakie imię wybrała dla córki Weronika?

Imię dziecka Weroniki Rosati

Aktorka opublikowała na Instagramie zdjęcie z Baby Shower, na którym trzyma śpioszki sugerujące, że spodziewa się dziewczynki. Najwięcej emocji wzbudza jednak napis, który się na nich znajduje: „Przyszłość jest kobietą’’. Urocze zdjęcie podsyciło ciekawość i pojawiły się pytania, jakie imię będzie nosić córeczka aktorki. Weronika zaskoczyła fanów, choć pewnie dla niej wybór był oczywisty: Elżbieta, na cześć Elizabeth Taylor, której jest ogromną fanką. Popularna aktorka, która została nagrodzona dwoma Oscarami, znana z takich filmów jak „Kleopatra” czy „Kotka na gorącym blaszanym dachu”.

Imię Elżbieta to imię pochodzenia semickiego. Wywodzi się od hebrajskiego słowa elzeba lub eliszeba, co oznacza: „Bóg jest moją przysięgą” (albo „Bóg jest moją doskonałością”), ewentualnie od słowa jezabel, oznaczającego „wywyższona przez Boga”. Według statystyk prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku, w Polsce urodziło się tylko 79 Elżbietek.

