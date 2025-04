2 z 5

Dominika Gwit, 2013 rok

Nie mówię, że otyłość jest ok. Jest chorobą i nie jest zdrowa - powtarzałam to milion razy. Otyłość nie jest zdrowa, ale nie może powodować, że się siebie wstydzisz, bo jeżeli tak jest, to postaraj się. Ja wiem, że jest ciężko. Postaraj się schudnąć pięć, dychę, może ci będzie lepiej, lżej i zdrowiej, ale nie na Boga od razu 50 kilo.

Dominika zamarzyła o figurze idealnej i to ją motywowało, jednak później przyczyniło się także do szybkiego powrotu do dawnej wagi. Dominika nie radzi sobie z otyłością.