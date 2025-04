O rozstaniu Magdy i Dawida Narożnych z zespołu. „Piękni i młodzi” w mediach aż huczało. Nie można powiedzieć na pewno, że małżeństwo rozeszło się w dobrych stosunkach. Nie brakowało za to wzajemnych oskarżeń i awantur.

Teraz oboje układają sobie życie na nowo, szukając szczęścia w innych relacjach. Dawid Narożny wygląda na niezwykle radosnego i ma ku temu powód. Już za kilka miesięcy zostanie tatą maluszka, którego urodzi mu nowa partnerka. O ciąży rozpisują się już plotkarskie portale w całym kraju. Czy Magda czyta newsy o byłym mężu?

Ja bardzo rzadko czytam portale plotkarskie. Czasem coś mi wpadnie w oko, kiedy ktoś znajomy podeśle mi link. Nie mam na to czasu. Szkoda mi go na to, żeby wchodzić, przeglądać, czytać jakieś głupoty

- zdradziła gwiazda