Choć jego pielęgnacyjne rytuały są nieustająco obiektem drwin, trudno odmówić mu skuteczności na boisku. A tej dorównuje jedynie jego skuteczność w uwodzeniu najpiękniejszych kobiet na świecie.

W miłosnej biografii Ronaldo jest właściwie wszystko

No, może poza zwykłymi śmiertelniczkami, które nawet jeśli dostępują zaszczytu spędzania czasu w otoczeniu piłkarskiej legendy, to media nigdy się o tym nie dowiadują. Oprócz bajkowych romansów i zawodowych sukcesów, historia Ronaldo ma też czarne karty, w której najciemniejszą są oskarżenia o gwałt.

Kilkakrotnie pojawiały się też informacje o tym, że CR7 może być gejem albo osobą biseksualną. Plotki podgrzała piosenkarka Rihanna, która w 2013 r. w rozmowie z magazynem „Vanitatis” na pytanie, czy łączy ją coś z Cristiano, odpowiedziała, że „ma wielu przyjaciół gejów i wspiera różnorodność seksualną”.

Ronaldo był wtedy w związku z rosyjską modelką Iriną Shayk i nigdy nie skomentował słów wokalistki. Trzy lata później hiszpańska prasa sensacyjnie donosiła, że partnerem piłkarza może być marokański kickbokser Badr Hari. Ronaldo miał latać do Maroka trzy, a nawet cztery razy w tygodniu swoim prywatnym odrzutowcem. Żaden ze sportowców nie skomentował tych rewelacji, obaj natomiast twierdzili, że spotykali się wtedy z kobietami.

Hari sugerował nawet, że z więcej niż jedną w tym samym czasie. Znany z dbania o urodę Ronaldo został nawet kilkakrotnie okrzyknięty ikoną gejów przez różne magazyny LGBT. Sam piłkarz stwierdził kiedyś w wywiadzie, że nie ma problemów ze swoją seksualnością, więc żadne komentarze czy spekulacje nie są dla niego problemem. W 2010 r. zabrał też głos, chwaląc rząd portugalski, który zezwolił na małżeństwa jednopłciowe.

Największą słabością portugalskiego napastnika, przynajmniej oficjalnie, są jednak kobiety

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro urodził się 5 lutego 1985 r. w miejscowości Santo António na Maderze. Ma starsze rodzeństwo – brata i dwie siostry, a drugie imię zawdzięcza uwielbieniu swojego ojca do amerykańskiego aktora, a później prezydenta USA – Ronalda Reagana.

Karierę piłkarską zaczął w wieku ośmiu lat w klubie Andorinha, w którym sprzątał jego ojciec. We wrześniu 2002 r., kiedy miał 17 lat, rozegrał swój pierwszy seniorski mecz w drużynie Sportingu Lizbona i wkrótce zaczął strzelać swoje pierwsze gole w profesjonalnej lidze. Szybko został dostrzeżony przez legendarnego trenera Manchesteru United, sir Alexa Fergusona, który zaryzykował i wydał na młokosa ponad 12 mln funtów.

Ronaldo stał się tym samym najdroższym nastolatkiem w angielskiej lidze i w sierpniu 2003 r. po raz pierwszy założył koszulkę „Czerwonych Diabłów”. Mniej więcej w tym samym czasie piłkarz spotykał się z Jordaną Jardel, brazylijską modelką, siostrą jego kolegi ze Sportingu – Mario Jardela. Kariera piłkarska Cristiano pędziła jednak niczym rozpędzony pociąg i para wkrótce się rozstała.

W czasie pobytu w Anglii, od stycznia 2005 do września 2006 r., Ronaldo był widywany z portugalską prezenterką telewizyjną, starszą od niego prawie o dekadę, Merche Romero. Piłkarz podobno niezbyt dobrze wspomina ten czas, choć był to do dziś jeden z najdłużej trwających związków CR7. Jeszcze grając dla United, Ronaldo spotykał się z brytyjską modelką, Gemmą Atkinson.

Wspomniała po latach, że pierwszą randkę spędzili u niej w domu, popijając herbatę i oglądając klasyczny brytyjski sitcom „Tylko głupcy i konie”, a gdy się rozstali, bulwarowa prasa oferowała jej niebotyczne sumy pieniędzy, żeby tylko opowiedziała o swoim romansie z Cristiano. Do 2009 r., kiedy piłkarza za 80 mln funtów kupił Real Madryt, CR7 zmieniał modelki jak rękawiczki. Po Atkinson spotykał m.in. z pochodzącą z Hiszpanii Nereidą Gallardo, której podobno nie akceptowała jego matka. Na długiej liście jego podbojów są też włoska modelka i tancerka Raffaella Fico, portugalska modelka i aktorka Soraia Chaves, amerykańską modelką Niki Ghazian, czy Włoszka Letizia Filippi.

Nie brakuje też celebrytek z pierwszych stron gazet. Był łączony choćby z dziedziczką hotelarskiej fortuny Paris Hilton, z którą podobno wciąż się przyjaźni, oraz z największą celebrytką wśród celebrytek – Kim Kardashian, tuż przed tym, kiedy ta związała się z raperem Kanye Westem. Rok 2010 zapisał się złotymi zgłoskami w kształt imienia i nazwiska rosyjskiej supermodelki Iriny Shayk. Poznali się podczas kręcenia reklam dla Armaniego na początku roku, a w maju przyłapano ich na wspólnym rejsie jachtem.

Kolorowa prasa z miejsca obwołała ich najgorętszą parą show-biznesu. Sprawy przybrały jednak nieoczekiwany obrót, kiedy Cristiano oświadczył, że został ojcem. Wszyscy przecierali oczy ze zdumienia nie dlatego, że Irinie tak dobrze udawało się ukryć ciążowe krągłości, tylko dlatego, że to nie ona była matką Cristiano Ronaldo juniora!

Chłopca urodziła surogatka, której tożsamość nigdy nie została podana do publicznej wiadomości

CR7 przekonuje jednak, że matka dziecka przekazała mu pełne prawa do opieki nad chłopcem. Związek piłkarza i modelki przetrwał aż pięć lat. W 2011 r. para się nawet zaręczyła – na palcu jego partnerki połyskiwał diament, o którym plotkowano, że wart jest dziesiątki tysięcy funtów. Tu i ówdzie słychać było plotki o zdradach piłkarza, ale w czerwcu 2012 r. na okładce hiszpańskiej edycji magazynu „Vogue” wciąż wyglądali na zakochanych.

O ślubie jednak było cicho, CR7 tłumaczył w wywiadzie, że uważa, że wciąż jest za młody na małżeństwo. Sprawy zaczęły się wyraźnie psuć w 2015 r., kiedy Ronaldo odbierając kolejną „Złotą Piłkę” dla najlepszego futbolisty świata, nie wspomniał o Irinie w swoim przemówieniu, a modelki próżno było szukać u jego boku. Ich związek oficjalnie się zakończył. Po rozstaniu z Iriną kilka razy widziano go z hiszpańską prezenterką telewizyjną Lucią Villalon, ale romans nie trwał długo. W 2017 r. w sklepie Gucciego Ronaldo poznał hiszpankę Georginę Rodriguez, która pracowała tam jako sprzedawczyni.

Podobno natychmiast między nimi zaiskrzyło. W tym samym roku piłkarz doczekał się trójki dzieci

Dwójkę – bliźniaki Evę i Mateo – znów urodziła mu surogatka. W listopadzie na świat przyszła dziewczynka, Alana Martina, której matką była już Rodriguez. Rok 2017 nie był jednak tak szczęśliwy, jakby piłkarz sobie pewnie tego życzył. W kwietniu okazało się, że policja z Las Vegas prowadzi przeciwko niemu śledztwo w sprawie o gwałt, którego miał się dopuścić w 2009 r.

Oskarżającej go kobiecie Ronaldo zapłacił podobno 375 tys. dol. za milczenie. Amerykańscy śledczy zdecydowali ostatecznie, że nie udało się uzbierać wystarczająco dowodów, żeby oskarżyć Portugalczyka. Na razie wygląda na to, że Georgina Rodriguez może być tą, która doprowadzi CR7 do ołtarza. W ubiegłym roku pojawiły się nawet informacje o ślubie, ale żadne z nich do dzisiaj ich nie potwierdziło.

