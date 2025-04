Radosne wieści! Serialowa Blair Waldorf, czyli bogaczka z Upper East Side, spodziewa się swojego 1. dziecka! Aktorka jest już w zaawansowanej ciąży.

Jak to się stało, że media wcześniej nie zorientowały się, że śliczna Leighton jest w ciąży? Aktorka ma już spory brzuszek, który wskazuje na 3 trymestr. Przyszła mama została przyłapana przez paparazzi na spacerze w Vancouver. To 1. dziecko Leighton Meester i Adama Brody'ego, którzy wzięli ślub w lutym zeszłego roku. Aktor jest rozpoznawalny raczej dzięki rolom filmowym ("Pannice w opałach", "The Ring"), chociaż ma na koncie serialowe doświadczenia (grał Setha Cohena w kultowym "The O.C."). Wyglądają na szczęśliwych!

Leighton Meester w "Plotkarze"

Nie tak dawno pisałyśmy, że Blake Lively nie jest dumna ze swojej roli w serialu "Plotkara". Nie mniej jednak zarówno Lively, jak i Meester, zyskały na tych rolach sporo. Piękna Leighton rozpoczęła przygodę z ekranem w 1999 roku, ale bez większych sukcesów. Dopiero 8 lat później, kiedy to dostała angaż do popularnego serialu o bogatych nastolatkach, świat zapamiętał jej twarz i nazwisko. Dla Leighton postać Blair okazała się by wielkim sukcesem i przełomem. Obecnie 29-letnia aktorka jest po kinowej premierze "Sędziego" i "By The Gun" i oczekuje narodzin dziecka.

