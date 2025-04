Thomas Markle znów zabrał głos publicznie. Ojciec księżnej Sussex w rozmowie z gazetą „The Sun” przyznał, że zauważył u zachowaniu swojej córki przerażenie. Mężczyzna zdradził również, że po ostatniej rozmowie z mediami, stracił kontakt z Meghan.

Są oficjalne zdjęcia z chrztu księcia Louisa! Debiutuje na nich Meghan Markle

To już kolejny wywiad ojca Meghan Markel po majowym ślubie jego córki z księciem Harrym. Niespełna miesiąc temu Thomas Markle pojawił się w porannym programie „Good Morning Britain” w telewizji ITV. Teraz wystąpił przed kamerą „The Sun”. Ojciec księżnej Sussex zaobserwował, że jego córka nie zachowuje się naturalnie. Jak stwierdził, wszystko wskazuje na to, że Meghan jest przerażona.

Widzę jej uśmiech od lat. Znam jej uśmiech. Nie lubię tego, który teraz widzę. To uśmiech sceniczny (...). Martwi mnie to. Myślę, że jest pod zbyt dużą presją. To za wysoka cena tego małżeństwa

- powiedział Markle.