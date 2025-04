Córka Adama i Izabeli Małyszów nie jest już tą małą dziewczynką, którą przez lata obserwowali na trybunach fani skoków narciarskich. Karolina Małysz urodziła się w 1997 roku. Ma 24 lata i trudno rozpoznać w niej tę małą roześmianą dziewczynkę, którą pamiętają kibice Orła z Wisły. Dziś jest piękną i wykształconą kobietą, która kocha podróżowanie.

Jak dziś wygląda córka Adama Małysza?

Po medialnym dzieciństwie Karolina Małysz postanowiła wycofać się z życia publicznego i nie wykorzystała sławy swojego ojca, by sama też stać się popularna. Unika czerwonych dywanów oraz błysku fleszy. Na ekranie pojawia się niezwykle rzadko, jednak czasem robi wyjątek - ostatnio pojawiła się w programie Dzień Dobry TVN.

W rozmowie z programem śniadaniowym podzieliła się bardzo osobistymi przemyśleniami. Okazuje się, że sława jej taty nigdy nie była dla niej prosta. Było jej niezwykle ciężko, gdy obcy ludzie zaczepiali go na ulicy. Nie pomagał też fakt, że przez treningi i wyjazdy na zawody widywała się z nim niezwykle rzadko, przez co nieco się go obawiała. Dzisiaj na szczęście ich relacje są bardzo bliskie.

Co ciekawe, chociaż Adam Małysz zdobywał liczne puchary i medale, to nie on był idolem swojej córki. Jako dziecko Karolina Małysz była ogromną fanką... Marcina Schmitta! Dziś przyznaje, że fascynacja największym rywalem swojego ojca mogła być dla nieco bolesna.

Karolina Małysz studiuje na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytety Jagiellońskiego. Niedługo wychodzi za mąż, a jej narzeczony, bardzo lubiany przez skoczka, co ten wyznał w jednym z wywiadów, oświadczył się jej w Barcelonie.

