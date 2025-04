Tak pięknie jeszcze nie wyglądała na żadnej premierze! Pewnie zastanawiacie się, czemu tak często piszemy o księżnej Kate. Nie możemy wyjść z podziwu dla jej gracji, klasy i stylu. Zobaczcie same, jak wyglądała na premierze najnowszego Bonda pt. "Spectre".

Reklama

Oczy mogłyby wyjść ze zdumienia! Rozpływamy się nad brytyjską księżną, bo naszym zdaniem jest uosobieniem wysokiej elegancji. Wśród zgromadzonych licznie gwiazd w Royal Albert Hall w Londynie 26 paździenrika na premierze nowego filmu o losach Jamesa Bonda, to żona księcia Williama błyszczała najjaśniej. Wiedziała o tym doskonale, bo wręcz promieniała! To po części zasługa nie tylko wytwornego charakteru tego wieczoru (James Bond to przecież brytyjska marka, a najnowsza część kosztowała ponad 350 mln dolarów), lecz cudnej, anielskiej sukni w bladobłękitnym kolorze od Jenny Packham. Brytyjki oszalały na punckie projektów tej designerki, bo księżna Kate jest jej najlepszą reklamą. Pokazała się też w kreacji tej projektantki na jednym ze spotkań z prezydetem Chin.

Royal trio at the James Bond Spectre world premiere in London 👑 #royaltrio #princeharry #duchessofcambridge #dukeofcambridge #jamesbond #spectre #london Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Helen ✨ (@helen.blnde) 27 Paź, 2015 o 12:05 PDT

Zobaczcie zdjęcia, które uchwyciły lekki, niebiański charakter długiej sukni, do której księżna Kate odważyła się nie założyć stanika. Nie okazało się to być jej wpadką! Opłaciło się, prawda?

Reklama

Więcej:



Ola Kwaśniewska skomentowała debatę Księżna Kate w kreacji Dolce & Gabbana Księżna Kate po raz kolejny w ulubionej sukience