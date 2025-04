Księżna Kate to ikona stylu i wdzięku. Uwielbiana przez Brytyjczyków księżna "z ludu" jest jedną z najlepiej ubranych i... najbardziej oszczędnych arystokratek!

Członkini rodziny królewskiej zwykle wybiera bardzo proste i stonowane sukienki, które podkreślają jej szczupłą figurę. Minimalistyczne buty i torebki wcale nie kosztują majątku! Wierne fanki adaptujące styl księżnej Kate na własne potrzeby, mogą te same ubrania bez problemu kupić w... sieciówkach. Książęca para odwiedziła ostatnio Londyn z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Kate prezentowała się... podobnie jak rok temu, kiedy to wyjechała do Nowej Zelandii.

#regram da @peoplemag porque esse olhar mereceu 💗 Quem resiste? #katemiddleton #princewilliam #royalfamily Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Revista CLAUDIA (@claudiaonline) 12 Paź, 2015 o 9:12 PDT

Księżna Kate w sukience Tory Burch

Skromna sukienka „Paulina” projektu Tory Burch na dobre zagościła w szafie księżnej. To racjonalny stosunek jakóści do ceny, a ta klasyczna kreacja midi jest warta ok. 1700 zł. Do niej dobrała czarne proste szpilki Stuart Weitzman i zamszową kopertówkę Mulberry. Szyk i klasa - to cały styl Księżnej Kate! Zobaczcie, jak wyglądała podczas Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

