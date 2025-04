Jak się ubrać na przyjęcie do babci swojego męża? A co jeśli babcia jest... Królową Brytyjską? Księżna Kate poszła na całość i chyba tym razem zaliczyła drobną wpadkę!

Kolor czerwony od zawsze jest uznawany za śmiały modowy wybór. Ekstrawagancki, i choć może być wystylizowany w sposób bardzo wytworny (czego przykładem jest właśnie Kate), to jednak jest też niezmiernie wyrazisty. Łatwo przyćmić gospodynię bankietu czy osoby wyższe rangą... lub zrobić i to, i to. I tak też się stało.

Księżna Kate w czerwonej sukience i tiarze

Jak można się domyślić, sprawa rozgrywa się głównie o sukienkę. Długość i fason podkreślającej wdzięki pięknej Kate kreacji były jak najbardziej prawidłowe, jedynie kolor stał się problemem. Widziałyście już, jak wyglądała księżna Kate w czerwonej sukience oraz tiarze (założyła ją dopiero trzeci raz) na uroczystym bankiecie w Pałacu Buckingham?

Czerwień nie na każdą okazję

Krytycy uczepili się tego szczegółu jak wielkiej wpadki. Podobno na co dzień eksperymentująca z kolorem królowa Elżbieta, zaskoczyła księżną skromnym, nierzucającym się w oczy zestawem. Trudno byłoby się nie wyróżniać na tle kremowej kreacji brytyjskiej monarchini. Trzeba jedna przyznać, że czerwoną sukienka od Jenny Packham skradła całe show. Etykieta nakazuje, że na bankietach zorganizowanych przez królową, to ona powinna grać pierwsze skrzypce...

Dużo hałasu o nic, czy jednak jest w tym trochę prawdy? Sprawdź i zobacz zdjęcia uroczej księżnej Kate w czerwonej sukience!

