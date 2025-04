1 z 6

Kate i William są już rodzicami 4-letniego Georga i 2-letniej Charlotte. George już w czwartek pójdzie do szkoły. I to nie byle jakiej. Szkoła znajduje się tylko 6,5 kilometra na południe od Kensington Palace. Uczy się w niej 544 uczniów, a za czesne trzeba zapłacić UWAGA 18 tys. funtów! Mała księżniczka Charlotte podobno jest ulubienicą Królowej.

