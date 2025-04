Księżna Kate jest w trzeciej ciąży

Na Twitterze Kensington Palace pojawiło się oficjalne oświadczenie, z którego wynika, że księżna Kate i książę William spodziewają się trzeciego dziecka!

Media brytyjskie, ale także polskie, od miesięcy spekulują o ciąży księżnej Kate. Plotki znalazły odniesienie w rzeczywistości - księżna Kate spodziewa się trzeciego dziecka!

Książęce dzieci: George i Charlotte to najsławniejsze rodzeństwo

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4 września 2017