Z powodu młodzieńczych wybryków księcia Harry'ego, królowa Elżbieta wiele razy musiała rwać włosy z głowy. Naczelny skandalista rodziny królewskiej niejednokrotnie przysporzył krewnym dużych zmartwień i często stawał się źródłem poważnych problemów wizerunkowych. Wystarczy wymienić kilka sytuacji, w których z pewnością nie powinien znaleźć się młody książę: Harry palił marihuanę, zażywał narkotyki, nadużywał alkoholu, wdał się w bójkę z fotoreporterem, przyszedł na imprezę w stroju ze swastyką, a filmiki i zdjęcia z jego wybrykami niejednokrotnie obiegały cały świat. Książę nie słynął również ze stałości w uczuciach, a jego liczne przelotne romanse raczej nie dawały nadziei na to, że Harry kiedykolwiek się ustatkuje.

Wszystko wskazuje jednak na to, że przyszła na to pora!

Od roku książę spotyka się z piękną Meghan Markle. Wygląda na to, że związek staje się coraz poważniejszy - podobno Harry zamierza oświadczyć się swojej wybrance! Wiadomo nawet, kiedy planuje to zrobić.

Meghan Markle, dziewczyna księcia Harry'ego

Jak donoszą brytyjskim mediom osoby z bliskiego otoczenia pary, książę Harry na oświadczyny wybrał bardzo romantyczny moment. Wkrótce zakochani wyjadą na safari, gdzie książę zamierza zadać Meghan TO ważne pytanie.