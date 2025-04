W oczach wielu uchodzą za idealne małżeństwo. Wpatrzeni w siebie, oddani, z gromadką dzieci, zawsze uśmiechnięci - można by tak długo wymieniać. To wszystko to jednak ich wizerunek publiczny. Pod nim kryją się normalni ludzie z ludzkimi emocjami, przeżywający wzloty i upadki, a nawet... kryzysy.

Przyczyny rozstania Kate i Williama

Zanim stworzyli szczęśliwą rodzinę, byli zakochanymi dzieciakami, które dopiero wybierały swoją drogę życia. Kiedy tylko na jaw wyszedł związek księcia Williama z córką milionerów, Kate Middleton, wielu wróżyło im wspólną przyszłość. Jednak w 2007 roku w mediach gruchnęła informacja, że brytyjski następca tronu i jego ukochana, rozstali się. Kolejne 2 lata spędzili osobno. Dziś już wiadomo, co było powodem ówczesnego rozstania! Doszło do wielkiej awantury. Powód nie był błahy... Sprawdź na następnej stronie!

