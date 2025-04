4 z 8

W przeciwieństwie do księżnej Kate, księżna Meghan postawiła na ciemny kolor. Miała na sobie prostą, dopasowaną i podkreślającą talię suknię w kolorze khaki. To projekt domu mody Ralph Lauren. Choć kreacja byłą bardzo klasyczna, to wzbudziła kontrowersje właśnie kolorem. Pojawiły się głosy, że nie służy on karnacji księżnej oraz że... jest zbyt poważny na tak radosną uroczystość, jaką jest chrzest.