Księżna Kate i książę William, jako przedstawiciele brytyjskiej monarchii, są zobowiązani, by zawsze zachowywać się odpowiednio do sytuacji. Zdystansowana powierzchowność to tylko pozory. Pod nią kryją się normalni ludzie, których czasem coś rozbawi, a czasem... zirytuje. Internet podbija filmik, na którym widać, jak księżna Kate zwraca uwagę swojemu mężowi.

Księżna Kate upomina księcia Williama - wideo

Zabawna sytuacja miała miejsce w czasie mszy z okazji setnej rocznicy Royal Air Force w Opactwie Westminsterskim. Księżna Kate i książę William spokojnie siedzieli w kościelnych ławach. Nagle książę William zaczął się delikatnie uśmiechać, a już po chwili nie mógł opanować śmiechu. Choć książę starał się zachować dyskrecję, to czujna żona wychwyciła ten incydent.

Księżna Kate nagle odwróciła głowę w stronę męża, przesyłając mu znaczące spojrzenie. Książę najwyraźniej natychmiast poczuł się przywołały do po porządku przez żonę, bo przestał się śmiać. Następnie Kate i William zamienili ze sobą kilka zdań. Na koniec księżna Kate również się uśmiechnęła.

Nagranie trafiło do sieci. Pojawiło się na jednym z fanowskich profili rodziny królewskiej.

Niestety nie wiadomo, co tak rozbawiło księcia Williama. Być może zobaczył coś w zabawnego lub zwyczajnie coś mu się przypomniało. Wideo stało się hitem internetu! Obejrzano je już ponad 600 tys. razy. Internauci nie kryją rozbawienia!

- William przyłapany przez Kate! Nie mogę opanować śmiechu! - Ten wzrok! Ciekawe, co tam się wydarzyło. - Popłakałam się ze śmiechu! Nie mogę przestać tego oglądać - czytamy w komentarzach.

Niektórzy spostrzegli również... bohatera drugiego planu! Ktoś zauważył w komentarzu, że mężczyzna siedzący za księciem Williamem najprawdopodobniej... przysnął podczas mszy!

- Ktoś za nim śpi? Czyżby to chrapanie tak rozbawiło Williama?

To, co wywołało uśmiech na twarzy księcia William pozostanie już jego tajemnicą. Jednak jedno jest pewne, to księżna Kate czuwa nad właściwym zachowaniem swojego męża w oficjalnych sytuacjach. ;)

